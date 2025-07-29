"Аэрофлот" 29 июля выполнил 172 рейса из Москвы из 216 планируемых

В авиакомпании отметили, что контакт-центр работает в штатном режиме

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" после сбоя информационных систем, по данным на 18:00 мск, выполнила 172 рейса из запланированных на 29 июля 216 с вылетом из Москвы, сообщил авиаперевозчик.

"По состоянию на 18:00 мск 29 июля Аэрофлот выполнил 172 рейса из запланированных на сегодня 216 с вылетом из Москвы", - говорится в сообщении.

В авиакомпании отметили, что контакт-центр работает в штатном режиме, на данный момент время ожидания на линии составляет менее одной минуты. Операторы оказывают помощь клиентам по вопросам переоформления авиабилетов и возврата денежных средств. Официальный сайт "Аэрофлота" и система бронирования также работают корректно.