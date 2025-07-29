На эти направления приходятся почти 87% пассажиропотока Белорусской железной дороги, сообщила пресс-служба оператора национальной системы перевозок в республике

МИНСК, 29 июля. /ТАСС/. Москва и Санкт-Петербург являются наиболее популярными направлениями следования поездов Белорусской железной дороги (БЖД). Об этом сообщила пресс-служба оператора национальной системы перевозок в Белоруссии.

"С начала 2025 года в сообщении с Российской Федерацией с учетом следования транзитных поездов через территорию Республики Беларусь перевезено более 2 млн пассажиров, что на 14,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Самыми популярными направлениями по-прежнему являются Москва и Санкт-Петербург, на которые приходится почти 87% пассажиропотока в прямом сообщении", - говорится в релизе БЖД.

В нем отмечается, что для обеспечения перевозки пассажиров в сообщении с Россией курсируют 22 пар поездов. При необходимости по предвыходным, выходным и праздничным дням в графике движения предусмотрены дополнительные поезда, которые следуют в Москву и Санкт-Петербург.

"Так, в январе - июле текущего года было назначено 156 дополнительных поездов, в том числе 109 - формирования Белорусской железной дороги, которыми перевезено более 100 тысяч пассажиров", - уточнили в пресс-службе.