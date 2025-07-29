Также стороны рассмотрели шаги по организации специализированных форумов, выставочных мероприятий, профессиональных конференций и тематических конгрессов с целью обсуждения актуальных проблем отрасли, презентации новых технологических решений и продвижения IТ-продуктов на зарубежные рынки

МИНСК, 29 июля. /ТАСС/. Министр связи и информатизации Белоруссии Кирилл Залесский обсудил с торговым представителем РФ в республике Юрием Золотаревым вопросы сотрудничества в цифровизации и перспективы импортозамещения. Об этом сообщила пресс-служба белорусского ведомства.

"В ходе встречи обсужден широкий спектр сотрудничества двух стран и пути активизации двустороннего диалога, включая актуальные направления в области цифрового развития и информатизации. В частности, были затронуты вопросы разработок и реализации совместных решений в области промышленного программного обеспечения и его внедрения на территории Союзного государства. Обмен мнениями коснулся перспектив импортозамещения решений, применяемых в различных отраслях экономики, включая предприятия государственного сектора двух стран", - отмечается в сообщении пресс-службы.

Также стороны рассмотрели шаги по организации специализированных форумов, выставочных мероприятий, профессиональных конференций и тематических конгрессов с целью обсуждения актуальных проблем отрасли, презентации новых технологических решений и продвижения IТ-продуктов на зарубежные рынки.

"По итогам переговоров договорились о развитии взаимодействия, направленного на дальнейшее укрепление сотрудничества в сфере информационно-коммуникационных технологий между Республикой Беларусь и Российской Федерацией", - отметили в министерстве.