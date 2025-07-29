Цена нефти Brent на ICE превысила $72 за баррель впервые с 23 июня

По данным биржи на 20:45 мск, цена Brent росла до $72,22

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2025 года на лондонской бирже ICE поднялась выше $72 за баррель впервые с 23 июня 2025 года, прибавляя более 2%, свидетельствуют данные торгов.

По данным биржи на 20:45 мск, цена Brent росла на 2,59% - до $72,22 за баррель.

К 21:01 мск фьючерс на Brent немного замедлил рост и торговался на уровне $72,19 (+2,54%). В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в сентябре прибавил 3,51%, до $68,95 за баррель.

Возможной причиной положительной динамики могли стать слова президента США Дональда Трампа о желании Соединенных Штатов достичь договоренностей с Россией по урегулированию конфликта на Украине через 10 дней, в противном случае США могут ввести импортные пошлины. Президент США также отметил, что он не тревожится по поводу последствий введения пошлин против торговых партнеров РФ для мирового энергетического сектора.