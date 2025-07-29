Американский лидер также отметил, что "не получил никакого ответа" от российской стороны в связи с его угрозами введения пошлин

ВАШИНГТОН, 29 июля. /ТАСС/. США увеличат объемы добычи нефти, если в случае введения ими пошлин против России и ее торговых партнеров на мировых рынках энергоносителей начнутся сбои. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, беседуя с журналистами на борту своего самолета на пути из Абердина в Вашингтон.

"Я об этом не тревожусь, - ответил американский лидер на вопрос о том, опасается ли он дестабилизации нефтяных рынков при введении упомянутых пошлин. - В нашей стране так много нефти, мы просто еще немного нарастим [добычу]. Я имею в виду, что стоимость нефти сейчас довольно низкая". Американский лидер также отметил, что "не получил никакого ответа" от российской стороны в связи с его угрозами введения пошлин. "Жаль", - добавил президент США. Он в последние несколько дней находился в Шотландии, где проводил рабочие встречи для обсуждения вопросов торговли.

Трамп 14 июля заявил, что США введут импортные пошлины в размере примерно 100% в отношении России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней Москва и Вашингтон не придут к договоренностям по урегулированию на Украине. Американский министр финансов Скотт Бессент позднее уточнил, что США будут призывать своих европейских союзников следовать примеру Вашингтона в случае введения им пошлин в размере 100% в отношении покупателей российской нефти. Отвечая на вопросы журналистов на борту самолета, Трамп заявил, что решил сократить упомянутый 50-дневный срок до 10 дней.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Кремль ознакомился с заявлением Трампа о сокращении сроков для урегулирования конфликта на Украине и незаинтересованности в контактах на высшем уровне.