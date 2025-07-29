В Ростовской области заложат около 100 га виноградников осенью 2025 года

Уже высажено почти 1,7 тыс. га, сообщил первый заместитель губернатора Алексей Господарев

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июля. /ТАСС/. Около 100 га виноградников заложат в Ростовской области осенью 2025 года, в настоящее время в регионе уже высажено почти 1,7 тыс. га, что позволяет Ростовской области развивать собственное виноделие. Об этом на совещании по вопросу состояния винодельческой и виноградарской отраслей сообщил первый заместитель губернатора Алексей Господарев.

"Традиционно в Ростовской области сложился сегмент виноградарства и виноделия. У нас есть свои автохтонные сорта винограда. Сейчас в общей сложности мы имеем 1 700 гектаров виноградников. В прошлом году заложили 100 гектаров, в этом году планируем осенью заложить еще 100 гектаров. Виноградарство в регионе развивается достаточно хорошими темпами", - сказал Господарев.

Однако, как подчеркнул первый замгубернатора, отрасль нуждается в дополнительных мерах поддержки и в продвижении региональных вин, поскольку сейчас они слабо представлены в торговых сетях и ресторанах.

"Донское вино пользуется большим спросом у гостей и туристов, которые приезжают в Ростовскую область и хотят попробовать российское вино. Нам есть чем гордиться. Еще одно направление, которое мы обсуждаем, - развитие туризма, в частности агротуризма, с винодельнями как точками притяжения. Это перспективное направление", - отметил он.

Новые меры поддержки

По словам Господарева, власти региона также работают над переформатированием системы добровольной сертификации "Сделано на Дону". Планируется включить в нее местных виноделов, что поможет им получать дополнительную поддержку. В регионе работают 16 производителей вина и 24 виноградарских хозяйства. Кроме того, ведутся переговоры с крупными торговыми сетями о закупке местной продукции, что повысит ее представленность в магазинах.

Как заявила на совещании вице-спикер Госдумы, депутат от Ростовской области Виктория Абрамченко, виноделие войдет в обновленную стратегию социально-экономического развития региона до 2030 года.

"Развивая экономику области, нельзя не учитывать виноделие, поскольку оно станет одним из направлений туризма в новой стратегии социально-экономического развития Ростовской области. Документ будет представлен осенью, и развитие виноградарства и виноделия займет в нем важное место", - подчеркнула она.

При этом Абрамченко уверена, что и власти, и производители должны уделить особое внимание сбыту продукции. Это стимулирует рост производства и положительно скажется на всей отрасли.