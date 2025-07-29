По данным на 20:35 мск, до заявления американского лидера индекс Мосбиржи рос на 1,11% до 2 761,41 пункта

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (IMOEX2) на вечерней торговой сессии замедлил рост, свидетельствуют данные торговой площадки. Такая динамика отмечается на фоне заявления президента США Дональда Трампа о введении импортных пошлин в случае отсутствия договоренностей по Украине между Россией и США через 10 дней.

По данным на 20:35 мск, до заявления Трампа индекс Мосбиржи рос на 1,11% до 2 761,41 пункта.

К 21:03 мск, после заявлений американского лидера, индекс Мосбиржи замедлил рост до 2 732,81 пункта (+0,07%).

Замедление роста индекса Мосбиржи отмечается на фоне слов Трампа о желании Вашингтона достичь договоренностей с Москвой по урегулированию конфликта на Украине через 10 дней, в противном случае США могут ввести импортные пошлины.

14 июля Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты введут импортные пошлины в размере примерно 100% в отношении России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней Вашингтон и Москва не придут к договоренностям по урегулированию на Украине. Он также говорил, что Вашингтон принял решение и дальше передавать оружие и военную технику Киеву, если Европа будет оплачивать такие поставки. Координацию в этом процессе предстоит осуществлять НАТО, уточнил президент США.

28 июля Трамп заявил, что намерен объявить о сокращении срока на достижение договоренности по Украине между Россией и США до 10-12 дней.