Американский министр финансов Скотт Бессент ответил утвердительно на вопрос о том, была ли китайская сторона предупреждена о возможных последствиях дальнейшего приобретения российской нефти

СТОКГОЛЬМ, 29 июля. /ТАСС/. Вашингтонская администрация считает, что в случае введения США вторичных санкций против покупателей российской нефти эти меры будут поддержаны американскими союзниками. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент по итогам торговых переговоров с китайской стороной в Стокгольме.

"Мы слышали от нескольких наших европейских партнеров, союзников по НАТО, даже от Канады <...>, что они последуют этому примеру", - отметил глава Минфина США, говоря о возможности введения Вашингтоном импортных пошлин в отношении стран, которые покупают российскую нефть. "Так что мы бы ожидали, что большая часть поддерживающего Украину западного альянса последует этому примеру. Думаю, любой, кто покупает подсанкционную российскую нефть, должен быть готов к этому", - подчеркнул Бессент.

Министр ответил утвердительно на вопрос о том, была ли китайская сторона предупреждена о возможных последствиях дальнейшего приобретения российской нефти. Говоря о реакции представителей КНР, Бессент отметил: "Китайцы очень серьезно относятся к своему суверенитету. Мы не хотим посягать на их суверенитет, так что они хотели бы платить пошлины в размере 100%".

Президент США Дональд Трамп 14 июля заявил, что США введут импортные пошлины в размере примерно 100% в отношении России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней Москва и Вашингтон не придут к договоренностям об урегулировании на Украине. Позднее Трамп заявил, что решил сократить упомянутый 50-дневный срок до 10 дней.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Кремль ознакомился с заявлением Трампа о сокращении сроков для урегулирования конфликта на Украине и незаинтересованности в контактах на высшем уровне.