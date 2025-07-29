Аэропорт работает в штатном режиме

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Аэропорт Шереметьево работает в штатном режиме, массовых скоплений пассажиров не наблюдается. Ситуация в терминалах спокойная, передает корреспондент ТАСС.

28 июля в авиакомпании "Аэрофлот" сообщили, что в работе информационных систем произошел сбой. Тогда сообщалось о возможных перебоях в работе сервисов, а также о том, что в связи со сбоем ожидалась вынужденная корректировка в расписании выполняемых рейсов, в том числе путем переноса и отмены. Так, за 28 июля авиакомпания выполнила около 80% рейсов из запланированной суточной программы полетов. На 29 июля запланировано выполнение 93% рейсов из Москвы и обратно по изначальному расписанию.

Шереметьево функционирует в обычном режиме, регистрации на рейсы "Аэрофлота" доступны. В терминалах с пассажирами работают сотрудники аэропорта и авиакомпаний.

Ранее в Минтрансе РФ сообщили, что благодаря усилиям сотрудников "Аэрофлота" при поддержке служб аэропорта Шереметьево проблема со сбоем информационных систем авиакомпании была решена в кратчайшие сроки.