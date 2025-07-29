Директор по управлению продуктами YouTube Youth Джеймс Безер пояснил, что технология первоначально будет испытываться в США, а в дальнейшем распространится на другие рынки, на которых представлена платформа

ВАШИНГТОН, 29 июля. /ТАСС/. Американский видеохостинг YouTube начинает внедрение искусственного интеллекта (ИИ) для определения возраста пользователей в США. Контент на платформе будет подстраиваться и ограничиваться для несовершеннолетних посетителей видеосервиса.

"В течение следующих нескольких недель мы начнем внедрять машинное обучение для оценки возраста небольшой группы пользователей в США, чтобы подростки рассматривались как подростки, а взрослые - как взрослые", - заявил в официальном блоге платформы директор по управлению продуктами YouTube Youth Джеймс Безер.

Он отметил, что ИИ будет анализировать тип и категории просматриваемых видео на платформе, а также срок действия учетной записи для определения возраста пользователя. Если ИИ выявит несовершеннолетнего посетителя видеосервиса, то к нему будут применены меры безопасности, в том числе ограничение просмотра некоторых видов контента и отключение персонализированной рекламы. В случае неправильного определения типа пользователя у него будет возможность подтвердить свой возраст с помощью кредитной карты или удостоверения личности государственного образца.

Безер пояснил, что технология первоначально будет испытываться в США, а в дальнейшем распространится на другие рынки, на которых представлена платформа YouTube.