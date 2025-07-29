В ходе проверки Счетная палата отметила значительное снижение остатков неиспользованных субсидий, предоставленных АО "КРДВ"

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Почти 13 млрд рублей было направлено на развитие инфраструктуры территорий опережающего развития (ТОР) на Дальнем Востоке в 2024 году. Об этом говорится в сообщении Счетной палаты (СП) по итогам проверки исполнения бюджета в Минвостокразвития.

"На развитие инфраструктуры территорий опережающего развития (ТОР) в 2024 году направлено почти 13 млрд рублей, в том числе 5,7 млрд - на финансовое обеспечение затрат АО "Корпорация развития Дальнего Востока" (АО "КРДВ") и 7,2 млрд рублей - на возмещение затрат на создание инфраструктуры для семи резидентов ТОР", - говорится в сообщении.

Расходы по предоставленным субсидиям были распределены на 10 территорий в 7 субъектах ДФО. При этом 35,8% средств было направлено Приморскому краю, 30,5% - Забайкальскому краю и 24,5% - Амурской области.

В ходе проверки Счетная палата отметила значительное снижение остатков неиспользованных субсидий, предоставленных АО "КРДВ" на развитие ТОР в предыдущие годы. Так, в 2024 году их объем уменьшился в 1,4 раза и составил 587,4 млн рублей. В то же время у дочерних обществ АО "КРДВ", получивших субсидии в 2018-2024 годах, выявлены неиспользованные остатки в объеме 17,3 млрд рублей. По информации Минвостокразвития России, указанные остатки планируется использовать в 2025-2029 годах, при этом 10,1 млрд рублей не законтрактованы.

"Как показала проверка, часть незаконтрактованных остатков в размере 7,8 млрд рублей образовалась на счетах ООО "КРДВ "Приморье" в 2019-2021 годах. То есть указанные средства фактически были изъяты из бюджета и длительное время не использовались, что свидетельствует о неэффективном расходовании ресурсов", - пояснила аудитор Счетной палаты Наталья Трунова.