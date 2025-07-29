По словам главы Национального экономического совета при Белом доме Кевина Хассета, Вашингтон не хочет допустить, чтобы КНР установила монополию на своем внутреннем рынке

НЬЮ-ЙОРК, 30 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп и его администрация приняли решение разрешить поставки менее продвинутых микрочипов Nvidia, при этом наиболее передовые модели процессоров будут оставаться в Соединенных Штатах. Об этом заявил глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет.

"После тщательного изучения всех факторов президент Трамп и его команда приняли решение разрешить поставлять чипы Nvidia, - сказал он в интервью телеканалу Fox News. - Позволить Китаю приобретать наши менее продвинутые чипы, при этом оставляя у себя лучшие микрочипы, я считаю мудрым решением".

По словам Хассета, Вашингтон не хочет допустить, чтобы Китай установил монополию на своем внутреннем рынке. "Мы не хотим, чтобы они [Китай] вырвались вперед в гонке по производству чипов, получили все доходы от монополии и потом использовали их для того, чтобы нас обогнать", - указал он.

В начале апреля американские власти проинформировали Nvidia, что компания теперь не сможет поставлять в КНР чипы H20 для технологий ИИ без специальной лицензии. Вашингтон объяснил новое требование тем, что "данная продукция может быть использована в суперкомпьютере". Nvidia создавала данную модель специально для китайского рынка, для того чтобы продукция проходила по критериям экспортных ограничений микросхем, введенных администрацией президента США Джо Байдена.