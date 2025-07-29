Целью испытаний было получение практических данных о работе системы управления вектором тяги

ВАШИНГТОН, 30 июля. /ТАСС/. Американская оборонная корпорация Northrop Grumman и ВВС США провели успешные испытания двигателей второй ступени перспективной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Sentinel. Об этом говорится в сообщении концерна.

Первые квалификационные испытания проходили в вакуумной камере. Их целью было получение практических данных о работе системы управления вектором тяги.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны США планирует принять на вооружение трехступенчатую твердотопливную МБР Sentinel на замену Minuteman III, которые были разработаны в конце 1960-х годов. Этот этап должен стать одним из центральных элементов модернизации национальных ядерных сил. По оценкам Пентагона, новая ракета будет развернута не ранее 2031 года. В марте 2024 года официальный представитель ВВС США заявлял, что первые летные испытания Sentinel откладываются на два года и пройдут не раньше февраля 2026 года.