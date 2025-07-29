Президент США уточнил, что подготовка торговой сделки между странами пока не завершена

ВАШИНГТОН, 30 июля. /ТАСС/. Администрация США намерена ввести в отношении поставляемых из Индии товаров импортные пошлины в размере 25%. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, беседуя с журналистами на борту своего самолета на пути из Абердина в Вашингтон.

"Они будут платить 25%", - сказал американский лидер, который провел последние несколько дней в Шотландии, где играл в гольф, а также проводил рабочие встречи. Его попросили уточнить, завершена ли подготовка торговой сделки между США и Индией. "Насколько мне известно, нет", - ответил глава Белого дома.

"Посмотрим. Индия была хорошим другом, но она взимала пошлины, которые по своей сути были выше, чем почти у любой другой страны. <…> Но теперь у власти нахожусь я, и так поступать нельзя", - подчеркнул президент США.

Ранее газета The Indian Express со ссылкой на собственные источники сообщила о том, что консультации Индии и США о новом торговом соглашении находятся в подвешенном состоянии из-за отсутствия заметного прорыва в переговорном процессе. По данным издания, Вашингтон настаивает на предоставлении американским товарам беспошлинного доступа на индийский рынок. А Нью-Дели требует, чтобы установленные в отношении индийских товаров пошлины США не превышали 15%. Кроме того, Индия заявила о готовности закупать американские вооружения, природный газ и ядерные реакторы.