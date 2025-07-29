В частности, жалобы поступают из Санкт-Петербурга и Москвы, Костромской, Московской и Калининградской областей

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Пользователи из РФ отмечают сбой в работе платформы Steam. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

По данным портала, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, на 01:15 мск 30 июля на сбой в работе платформы пожаловались 2 660 пользователей. К 02:00 мск за час 4 297 человек пожаловались на работу платформы. 62% пользователей отметили общий сбой, 13% - сбой в работе сайта, 12% - сбой мобильного приложения, 10% - сбой личного кабинета, менее 1% - сбой сервиса, свидетельствуют данные Downdetector.

Жалобы поступают из Санкт-Петербурга и Москвы (по 3% пользователей), Костромской, Московской и Калининградской областей (по 2% на каждый регион).

Сервис Steam принадлежит разработчику компьютерных игр Valve. Через платформу распространяются игровые новости, компьютерные игры и обновления для них. Steam распространяет игры как самой Valve, так и сторонних разработчиков по соглашению с материнской компанией.