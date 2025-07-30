Наиболее быстрый рост цен наблюдается среди таких товаров, как хозяйственное мыло, зубная паста, пена для бритья и краска для волос, говорится в материале издания банка "Бизнес-секреты"

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Средний чек при покупке косметики за год увеличился почти на 14% по сравнению с 2024 годом, до 1 474 рублей. При этом средний чек онлайн-покупок почти в четыре раза выше, чем офлайн, следует из материала издания Т-банка "Бизнес-секреты" (текст есть в распоряжении ТАСС).

"По данным T-data, на весну 2025 года средний чек при покупке косметики составил 1 474 рубля, увеличившись почти на 14% по сравнению с прошлым годом. Сумма среднего чека отличается в зависимости от канала продаж. Средний чек в онлайне - 3 897 рублей, а офлайн - 1 146 рублей. При этом летом он ниже, чем в зимние и осенние месяцы, а пик трат приходится на декабрь", - говорится в сообщении.

Быстрее всего растут цены на хозяйственное мыло (+14% в среднем ежегодно), зубную пасту (+13%), пену для бритья (+12%) и краску для волос (+11%).

По данным исследования, наиболее существенно цены выросли в 2022 году: на 31% подорожала туалетная вода, на 27% - крем для лица, на 27% - крем для бритья и шампунь, а хозяйственное мыло - на целых 55%. В последующие годы цены относительно стабилизировались и продолжают расти на 1-15% в год в зависимости от категории.

В первом полугодии 2025 года средний чек на косметику у женщин составил 1 509 рублей, а у мужчин - 1 522 рублей. При этом большая доля женщин (28%) совершают в среднем более 21 покупки косметики в год. Мужчины совершают покупки в разы реже - для большинства (31%) привычнее покупать косметические средства 5-10 раз в год.

Ожидаемо самый большой средний чек - в Москве (2 367 рублей). Он в 1,6 раза превышает средний показатель по России. Также высокие средние чеки в регионах Дальневосточного федерального округа. К примеру, в Амурской области чек составил 2 301 рубль, в Сахалинской - 2 211 рублей, а в Хабаровском крае - 2 125 рублей. Наименьший средний чек оказался в Карелии - 902 рубля.