Как рассказали в Ntechlab, сейчас решение находится на финальном этапе тестирования и в дальнейшем будет применяться в общественных пространствах

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Видеоаналитика на основе искусственного интеллекта будет выявлять нарушения ПДД велокурьерами и велосипедистами, делая им замечания голосом. Технологию планируется применять в общественных пространствах городов РФ, сообщили ТАСС в пресс-службе Ntechlab (технологический партнер госкорпорации "Ростех").

"Компания NtechLab разработала новый цифровой продукт в сфере видеоаналитики на основе искусственного интеллекта для выявления несоблюдений правил дорожного движения велосипедистами и велокурьерами. Система распознает их нарушения и делает замечания голосом", - говорится в сообщении.

Как рассказали в компании, сейчас решение находится на финальном этапе тестирования и в дальнейшем будет применяться в общественных пространствах российских городов.

Технология способна выявлять наиболее частые инциденты с участием пешеходов и велосипедистов, а в случае нарушения правил ИИ-ассистент вежливо напомнит голосом о необходимости спешиться перед "зеброй", корректно припарковать двухколесное средство передвижения или перестроиться с пешеходной зоны на велополосу. "Это заметно улучшит удобство перемещения по городским улицам", - отметили в компании, уточнив, что нейросеть планируется активно применять в городских парках и других общественных пространствах. Продукт может работать со всеми видами велосипедов, в том числе с электрическими и оборудованными для курьеров, но в учет не берутся детские.

"Новое решение органично дополняет уже существующий наш продукт на основе ИИ, который выявляет нарушение ПДД самокатчиками. Велосипеды и самокаты являются травмоопасными видами транспорта и представляют угрозу даже для самых осторожных пешеходов. Нейросеть охватывает несколько сценариев нарушения правил ПДД велосипедистами, в том числе один из самых распространенных, когда велокурьер движется по тротуару при наличии рядом велодорожки", - добавил гендиректор NtechLab Алексей Паламарчук.

Ntechlab основана в 2015 году, разрабатывает технологии видеоаналитики на базе нейросетей, в том числе технологии распознавания лиц и силуэтов людей, а также транспортных средств и номерных знаков. Продукты компании используются в более чем 70 регионах России и 34 странах.