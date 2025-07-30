Общее число займов за этот период составило 253,3 тыс., сообщили в бюро

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Количество выданных автокредитов во втором квартале 2025 года сократилось на 43,2% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составило 253,3 тыс. (в 2024 г. - 446,2 тыс.), сообщили ТАСС в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ) со ссылкой на данные кредиторов, передающих сведения в бюро.

По данным НБКИ, по сравнению с предыдущим кварталом количество выданных автокредитов во втором квартале этого года, наоборот, увеличилось на 22,5% (в первом квартале - 206,7 тыс.).

Среди регионов РФ наибольшее количество выданных автокредитов во втором квартале 2025 г. было отмечено в Московской области (16,58 тыс.), Москве (16,4 тыс.), Республике Татарстан (104,2 тыс.), Санкт-Петербурге (1,92 тыс.) и Краснодарском крае (11,58 тыс.).

При этом среди 20 регионов - лидеров в сегменте автокредитования наиболее серьезная динамика роста числа выданных автокредитов во втором квартале 2025 г. по сравнению с предыдущим кварталом была зафиксирована в Тюменской области (с ХМАО и ЯНАО) (+35,7%), Удмуртской Республике (+33,6%), Оренбургской (+30%) и Саратовской (+27,5%) областях, а также в Пермском крае (+26,3%). В Москве и Санкт-Петербурге данный показатель за квартал увеличился на 14,1% и 24,6% соответственно.

"После рекордно низких показателей предыдущего квартала, во втором квартале 2025 года выдача автокредитов стабилизировалась и даже выросла. Это связано, прежде всего, с некоторым удешевлением автокредитов за счет изменения структуры рынка в пользу более бюджетных машин, а также субсидированием ставок со стороны автопроизводителей. При этом количество автокредитов, выданных в первой половине 2025 года, существенно меньше их выдачи за тот же период прошлого года. Это стало следствием падения выдачи кредитов на покупку авто в IV квартале 2024 г. - I квартале 2025 г. по причине роста рыночных ставок и утилизационного сбора", - отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.