Если предложение будет очень выгодным, то это сделают 32%, следует из данных опроса маркетплейса

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Две трети из опрошенных россиян (66%) заявили, что готовы покупать иностранную валюту при падении курса. Однако лишь 9% респондентов обязательно приобретут валюту, если встретят выгодный курс, показал проведенный финансовым маркетплейсом "Сравни" опрос (есть в распоряжении ТАСС).

Так, готовность воспользоваться выгодным курсом для покупки валюты распределилась следующим образом: 9% купят ее обязательно, 25% скорее всего рассмотрят такую возможность, 32% сделают это, если предложение будет очень выгодным. Категорически не планируют покупать валюту 32% участников опроса.

Валютные предпочтения

Безусловным фаворитом у россиян является евро - его выбрали бы 41% респондентов. Значительно уступают ему доллар США (18%) и китайский юань (12%). Помимо ключевой цели - путешествий (65%), - валюта интересует граждан как инструмент для сбережений (18%) и способ защиты от инфляции (17%).

Что касается бюджета на покупку валюты, почти половина из опрошенных россиян (45%) готовы потратить на эти цели до 10 тыс. рублей. Более крупные суммы рассматривают реже: 13% планируют потратить от 10 тыс. до 50 тыс. рублей, 17% - от 50 тыс. до 150 тыс. рублей, и 25% - от 150 тыс. до 500 тыс. рублей.

Мнение эксперта

"Россияне демонстрируют консервативную стратегию: с одной стороны, активно реагируют на колебания курса, с другой - доверяют проверенным методам. Покупка валюты через банковские кассы ассоциируется с надежностью и прозрачностью, что особенно важно в условиях нестабильности. Однако интерес к юаню как альтернативе доллару и евро говорит о растущем понимании глобальных экономических процессов", - прокомментировал для ТАСС итоги опроса аналитик финансового маркетплейса "Сравни" Алексей Лоссан.

В опросе участвовали 1,5 тыс. респондентов старше 18 лет из всех регионов России.