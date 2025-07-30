Чаще всего таким образом поощряют официантов, водителей такси и бьюти-мастеров, говорится в совместном исследовании сервиса доставки "Купер" и медиахолдинга Rambler&Co

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Три четверти россиян (75%) оставляют чаевые за услуги, при этом 11% делают это всегда. Такие данные приводятся в совместном исследовании сервиса доставки "Купер" и медиахолдинга Rambler&Co, которое имеется в распоряжении ТАСС.

Среди тех, кто оставляет чаевые, 24% опрошенных поощряют персонал за качественный сервис, 23% - в особых случаях старательности сотрудников. В II квартале 2025 года число пользователей "Купера", оставляющих чаевые, выросло на 21% (до 1,5 млн человек), а средний размер вознаграждения увеличился на 6%, достигнув 112 рублей.

Подавляющее большинство (77%) дают 5-10% от суммы чека, 21% - 10-15%, а 2% - свыше 15%. Ключевым фактором для 59% россиян является качество обслуживания, для 22% - вежливость персонала. Еще 15% назвали чаевые знаком благодарности вне зависимости от обстоятельств.

Почти каждый третий россиянин (32%) считает оставить чаевые своим долгом, 28% действуют по возможности, а 40% - в зависимости от ситуации. Чаще всего поощряют официантов (49%), водителей такси (17%) и бьюти-мастеров (15%), реже - курьеров (13%) и сотрудников отелей (6%).

Отказ от чаевых 62% респондентов связывают с грубостью или проблемами при заказе, 18% - с невкусной едой или ошибками сервиса. При этом 61% рассматривают чаевые как добровольную благодарность, 19% - как плату за качество, а 16% считают их обязательными. Как отмечается в исследовании, за последние 2-3 года 76% россиян не изменили привычек, 6% стали давать чаевые чаще, 12% - реже.

В опросе участвовали почти 17 тыс. интернет-пользователей.