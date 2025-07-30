Эксперт Вахрушев допустил ухудшение ситуации с дефицитом воды в Крыму

Он отметил, что проблема с наличием питьевой воды в регионе сейчас остро не стоит, но если аномально высокая температура продержится, например, весь август или до начала сентября, то ситуация обострится

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июля. /ТАСС/. Сокращение общего суммарного объема воды в водохранилищах Республики Крым из-за засухи и аномальной жары может в случае отсутствия в ближайшие два месяца осадков усугубиться к октябрю и привести к дефициту питьевой воды, сообщил ТАСС доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической академии КФУ им. Вернадского Игорь Вахрушев.

Ранее в Госкомводхозе региона сообщили, что общий суммарный объем воды в водохранилищах Республики Крым в июле сократился из-за засухи и аномальной жары, однако ситуация не критична. По данным на сайте Крымгидромета, к концу июня общий суммарный объем воды в водохранилищах естественного стока составил 102,85 млн кубометров, что на 11,48 млн кубометров меньше, чем месяц назад, а также на 54,97 млн кубометров меньше, чем к началу июня 2024 года.

"Ситуацию с объемом запаса воды в водохранилищах Крыма частично спасет отсутствие экстремально высоких температур, которое будет наблюдаться в августе. Плюс сейчас необходимо понимать, что питьевой воды для курортного сезона и для непосредственно жителей Крыма пока в водохранилищах хватает. В сентябре - октябре ситуация с осадками, с притоком воды в водохранилищах, вероятнее всего, изменится в лучшую сторону, но если этого не будет, то у нас возникнет достаточно крупная проблема ориентировочно к октябрю. Мы сейчас находимся на грани, когда еще чуть-чуть, и начались бы проблемы с питьевой водой", - сказал Вахрушев.

Он отметил, что проблема с наличием питьевой воды в регионе сейчас остро не стоит, но если аномально высокая температура продержится, например, весь август или до начала сентября, то ситуация обострится. При этом ученый отметил вероятность возникновения в Республике Крым ливней с конца августа по конец осени.

По данным на сайте Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, к концу июня недобор осадков способствовал постепенному уменьшению водности в бассейнах всех рек. В нижнем и среднем течении бассейна реки Биюк-Карасу водность была искусственно завышена заборами воды из Белогорского и Тайганского водохранилищ для водоснабжения восточных районов региона.