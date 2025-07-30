Это образцы из коллекции НИИ сельского хозяйства региона

СЕВАСТОПОЛЬ, 30 июля. /ТАСС/. Аграрии в Китае начали полевые испытания по высадке семян черного тмина, выведенного в Крыму. Семена переданы партнерам из КНР для апробации и последующего промышленного выращивания, сообщил ТАСС директор НИИ сельского хозяйства Крыма Владимир Паштецкий.

"Продолжается проект с китайскими партнерами: в 2023 году была передана небольшая партия семян из Крыма, а сейчас мы выходим на новый этап - мы перешли к посеву семян черного тмина и изучению того, насколько культура адаптируется к местным условиям [в Китае]. Фактически мы перешли к стадии полевых испытаний", - рассказал Паштецкий.

Он пояснил, что это образцы из коллекции института, зарегистрированной в РФ. "Мы передали несколько разновидностей, чтобы понять, какие лучше всего приживутся именно в тех условиях: в той почве, в том климате", - отметил собеседник агентства.

Директор института уточнил, что только сейчас, спустя два сезона, семенами в Китае впервые засеют поле-полигон, благодаря чему компания-партнер получит возможность испытать потенциально интересные культуры в полевых условиях. Это связано с тем, что сначала нужно было размножить переданные институтом образцы, чтобы посевного материала хватило на достаточно масштабную территорию, и полученный результат испытаний можно было бы счесть релевантным.

"Если мы правы, и крымский тмин покажет себя хорошо, то китайские партнеры намерены выходить на полноценную работу с этой культурой. Нужно понимать, что специалисты в этой стране очень аккуратные, все проверяют и работают очень тщательно. Если образцы будут взяты в работу, покажет себя эффективным, то они также пройдут официальную регистрацию в Китае как совместный с Крымом сорт", - добавил Паштецкий.