Ожидается, что понижательная динамика сохранится, отметил зампред правления ассоциации Дмитрий Леонов

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Оптовая стоимость овощей для борщевого набора в России продолжает снижаться на фоне расширения предложения на рынке. Об этом ТАСС сообщили в ассоциации "Руспродсоюз".

Так, по данным ассоциации, по состоянию на 21 июля 2025 года в оптовом сегменте морковь подешевела на 24,8% за неделю и на 50,9% за месяц, свекла - на 20,8% и 40,4% соответственно, картофель - на 19,6% и 47,6%, лук - на 13,5% и 27,8%, а капуста - на 12,6% и 35,2%.

"Снижению цен способствует расширение предложения на рынке. В ближайшее время мы ожидаем сохранение понижательной динамики", - отметил зампред правления ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Леонов.