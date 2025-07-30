Средняя цена такой услуги начинается от 2 500 рублей, отмечается в исследовании платформы "Авито услуги"

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Спрос на услуги поздравления от Лабубу вырос в России в июле почти в пять раз по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом свидетельствуют результаты исследования платформы "Авито услуги", которое имеется в распоряжении ТАСС.

"Лабубу - одна из самых желанных игрушек в мире. В 2025 году небольшой плюшевый монстр с острыми ушами и широкой пугающей улыбкой стал вирусным феноменом и завоевал всемирную популярность. В июле 2025 года в России заметно вырос спрос на услуги поздравления от Лабубу по сравнению с предыдущим месяцем. Родители практически в пять раз чаще искали аниматоров в костюме плюшевых монстров, которые устраивают интерактивные шоу, вручают подарки и поздравляют детей в образе популярного персонажа", - говорится в сообщении.

Кроме того, количество предложений с поздравлениями от Лабубу увеличилось почти в три раза. Средняя цена такой услуги начинается от 2 500 рублей.

Лабубу - игрушка с похожими на заячьи ушами, выпученными глазами и улыбкой, полной острых зубов. Ее придумал выходец из Гонконга, дизайнер и писатель Лун Цзяшэн (Касинг Лунг). В 2015 году он начал серию рассказов The Monsters, на которую сильное влияние оказала скандинавская мифология.