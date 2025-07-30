Белозеров: РЖД хотят запустить новые плацкартные вагоны в 2026 году

По словам главы компании, в них будет увеличена длина пассажирских полок

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. "Российские железные дороги" (РЖД) планируют в 2026 году ввести в эксплуатацию новые плацкартные вагоны с отдельным душем и удлиненными пассажирскими полками. Об этом заявил глава РЖД Олег Белозеров в интервью телеканалу "Россия-24".

Говоря об обновлении поездов, Белозеров отметил, что в 2025 году будет запущен купейный вагон габарита Т, в котором пассажирская полка станет на 20 см длиннее и на 3 см шире. По его словам, шесть таких вагонов уже сертифицированы и закуплены, до конца года планируется закупить еще 38.

"Параллельно мы занимаемся плацкартным вагоном. Здесь тоже возможности увеличатся. Здесь, соответственно, полки не только обычные, но и боковые, самые сложные, тоже увеличатся в длине и ширине. Более того, будет размещен и душ дополнительно отдельно, что тоже создаст дополнительные возможности", - рассказал Белозеров.

Он подчеркнул, что обновленный плацкартный вагон станет знаковой новинкой 2026 года. "То есть разработка в этом году, поедем в следующем", - добавил глава РЖД.