Генпланы вновь образованных округов Чувашии разработают за два года

Идет запрос на финансирование, сообщил вице-премьер республики Максим Иванов

ЧЕБОКСАРЫ, 30 июля. /ТАСС/. Разработку и обновление генеральных планов вновь образованных муниципальных округов Чувашии планируется завершить в 2026-2027 годах. Об этом ТАСС сообщил вице-премьер Чувашской Республики Максим Иванов.

Преобразование районов и городов Чувашии в муниципальные округа началось в 2021 году с двух пилотных территорий - Шумерлинского и Красноармейского районов. С 2024 года в Чебоксарах и во всех сельских муниципалитетах республики с образованием округов действует новая система управления, устраняющая "двуглавие". В прошлом году приняты законы об объединении городов Алатырь, Канаш и Шумерля с одноименными сельскими округами.

"Предстоит разработать генеральные планы [вновь образованных округов на основе уже имеющихся]. <…> Сейчас как раз запрашиваем финансовые средства на 2026 год, за два года [эту работу] нужно сделать", - отметил Иванов.

В первую очередь планируется разработать генеральные планы для Алатыря, Канаша и Шумерли, затем в этот процесс включатся другие территории. "Задача предстоит творческая и достаточно трудоемкая", - добавил вице-премьер.

В Минстрое Чувашии сообщили ТАСС, что Канаш первым начал разработку генплана. В июле муниципальные власти заключили соответствующий контракт. "Проекты генеральных планов будут вынесены на согласование в Минстрой Чувашии", - пояснили в министерстве.