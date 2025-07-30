Среди причин концерн назвал ввозные пошлины США, высокие цены на энергоносители и сырье, сокращение продаж и расходы из-за реструктуризации

БЕРЛИН, 30 июля. /ТАСС/. Прибыль германского автоконцерна Mercedes-Benz в первом полугодии 2025 года снизилась более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом говорится в сообщении автопроизводителя.

Снижение показателя составило 55,8% - с €6,1 млрд до примерно €2,7 млрд. Среди причин падения прибыли концерн назвал ввозные пошлины США, высокие цены на энергоносители и сырье, сокращение продаж и расходы, связанные с реструктуризацией компании.

Mercedes-Benz продал в первом полугодии около 900 тыс. легковых автомобилей, что на 6% меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Оборот упал за шесть месяцев на 8,6% - с €72,6 млрд до примерно €66,4 млрд. Операционная прибыль снизилась на 55% - с €7,9 млрд до €3,6 млрд.

Ранее о снижении ключевых показателей в первом полугодии сообщили и другие германские автопроизводители, в том числе Volkswagen.