МСП СКФО получили почти 6 млрд рублей с помощью "зонтичных" поручительств

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил более чем в 6 раз, сообщил генеральный директор корпорации Александр Исаевич

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Предприятия малого и среднего бизнеса Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) увеличили объем привлеченных банковских кредитов до 5,76 млрд рублей при помощи "зонтичных" поручительств Корпорации МСП в первом полугодии 2025 года. Это на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в Корпорации МСП.

"Северо-Кавказский регион активно пользуется механизмами господдержки для привлечения финансирования. По итогам первого полугодия благодаря финансовым инструментам участников Национальной гарантийной системы малый и средний бизнес Северного Кавказа смог привлечь 22,3 млрд рублей, что на 56% больше, чем за первые шесть месяцев 2024 года. Одним из наиболее востребованных инструментов стал "зонтичный" механизм Корпорации МСП, который позволил предпринимателям привлечь необходимое финансирование при отсутствии или недостаточности залога. А банки таким образом получили дополнительный стимул к поддержке проектов местного бизнеса", - заявил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак.

Лидерами по привлечению финансирования с использованием механизма "зонтичных" поручительств Корпорации МСП стали Ставропольский край (3,54 млрд рублей), Чеченская Республика (0,86 млрд рублей) и Республика Северная Осетия-Алания (0,54 млрд рублей), Кабардино-Балкарская Республика (0,43 млрд рублей) и Республика Дагестан (0,26 млрд рублей). Наибольший рост финансирования с "зонтичными" поручительствами отмечается в Чеченской Республике (+74%), Ставропольском крае (+24%) и Республике Северной Осетии-Алании (13%).

"По итогам первого полугодия 2025 года фактически каждый четвертый рубль, полученный предпринимателями Северного Кавказа в виде заемного банковского финансирования, был получен с помощью механизма "зонтичных" поручительств. Процедура их получения проходит в автоматическом режиме, без участия предпринимателя. Само поручительство бесплатно для бизнеса - комиссию платит банк. Для СКФО выделены специальные лимиты поручительств Корпорации МСП и нет ограничений по отраслям. В этом году наши "зонтичные" поручительства чаще всего использовали предприятия в сегменте информации и связи - по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил более чем в 6 раз", - заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Также рост объемов "зонтичной" поддержки показали предприятия в сегменте перерабатывающего производства (92%), сферы услуг (88%), транспортировки и хранения (40%), сельского хозяйства (34%), здравоохранения и социальной сферы (51%), культуры и спорта.

Помимо "зонтичных" поручительств Корпорации МСП, малый и средний бизнес СКФО по итогам первых шести месяцев 2025 года получил более 8 млрд рублей финансовой поддержки в дочернем МСП Банке в виде кредитов и гарантийной поддержки. Это в три раза больше, чем по итогам аналогичного периода годом ранее.