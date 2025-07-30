Т-Банк увеличил собственную сеть банкоматов до 10 тыс. устройств за год

Устройства разработаны внутри банка и оснащены алгоритмами, которые автоматически выявляют и корректируют проблемные операции

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Т-Банк за год вдвое увеличил собственную сеть банкоматов - с 5 до 10 тыс. устройств, которые работают в 1,2 тыс. населенных пунктов России. Об этом ТАСС сообщили в компании.

"Мы в той точке развития, когда наши банкоматы становятся привычной частью городской среды, как автобусы и магазины <...> Мы строим сеть, которая будет рядом с человеком в любой точке России", - отметила руководитель управления налично-денежного обращения Т-Банка Альбина Камалетдинова.

Банкоматы поддерживают весь необходимый функционал: внесение и снятие наличных, обмен валюты (доллары, евро, юани), для бизнеса предусмотрена круглосуточная самоинкассация без привлечения инкассаторов. Клиенты других банков могут снимать до 1 млн рублей за операцию без ограничения количества операций, отмечают в компании.

Устройства разработаны внутри банка и оснащены алгоритмами, которые автоматически выявляют и корректируют проблемные операции. Расширение сети является частью стратегии Т-Банка по построению инфраструктурной независимости.