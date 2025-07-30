Проект участвует в конкурсе на получение государственной субсидии, сообщили в правительстве республики

ЛУГАНСК, 30 июля. /ТАСС/. Первый в Луганской Народной Республике круглогодичный глэмпинг намерены запустить в регионе до конца года. На данный момент проект участвует в конкурсе на получение субсидии для развития туристической инфраструктуры, сообщили ТАСС в правительстве ЛНР.

"В конце 2025 года в Луганской Народной Республике откроется первый в республике уникальный круглогодичный глэмпинг "Земляника" - проект предпринимательницы Инессы Гончаровой. На данный момент проект участвует в конкурсе на получение государственной субсидии для развития туристической инфраструктуры ЛНР", - сказано в сообщении.

Глэмпинг намерены сделать семейного типа, обеспечить его продуманной и современной инфраструктурой. Возведут его на берегу одного из озер региона, примыкающего к лесу.