Россия и Мали провели первое заседание межправкомиссии по торговле

Одним из важных итогов встречи стало соглашение о составлении "тепловой карты" месторождений республики

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Россия и Республика Мали провели первое заседание российско-малийской межправительственной комиссии (МПК) по торгово-экономическому сотрудничеству в Бамако. Мероприятие прошло в рамках официального визита российской делегации во главе с сопредседателем комиссии, министром энергетики России Сергеем Цивилевым в Альянс государств Сахеля, сообщило Минэнерго РФ.

"Мы сразу договорились оперативно организовать работу межправкомиссии - и сегодня в столице Мали успешно провели ее первое заседание. Это первая подобная комиссия среди стран Сахеля, и мы с коллегой намерены сделать ее образцом для других стран объединения", - подчеркнул Цивилев.

Решение о создании МПК было принято в ходе визита президента переходного периода Республики Мали Ассими Гоиты в Москву в июне 2025 года.

В ходе заседания стороны обсудили энергетику, включая развитие атомной, гидрогенерации и ВИЭ, добычу и переработку полезных ископаемых, космическую отрасль и кибербезопасность, сельское хозяйство, логистическую инфраструктуру в Мали и Альянсе государств Сахеля. Важным итогом встречи стало подписание соглашения о составлении "тепловой карты" месторождений Мали российскими специалистами.

В рамках МПК также создан седьмой комитет - по охране здоровья и санитарно-эпидемиологическому благополучию. Ранее были сформированы шесть рабочих групп. Цивилев отметил рост числа малийских студентов в России. За два года их число увеличилось с 32 до 290. Первое заседание рабочей группы по науке и образованию запланировано на конец августа в гибридном формате.

По завершении визита сопредседатели МПК выступили с совместным заявлением, подчеркнув важность энергетической справедливости для стран Африки.