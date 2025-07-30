Рынок акций РФ на открытии основной торговой сессии снижается

Курс юаня находился на отметке в 11,37 рубля

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале основной торговой сессии демонстрировал снижение индекса Мосбиржи на 0,4%, до 2 747,2 пункта, индекс РТС также снижался на 0,4% - до 1 052,58 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

К 10:05 мск индекс Мосбиржи ускорил снижение и находился на уровне 2 742,26 пункта (-0,58%), индекс РТС находился на отметке 1 050,69 пункта (-0,58%).

Курс юаня к рублю на открытии торгов снизился на 4,2 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 11,3775 рубля, свидетельствуют данные биржи на 10:00 мск.

К 10:05 мск юань ускорил снижение и находился на отметке в 11,37 рубля (-4,95 копейки).