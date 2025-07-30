Глава компании Олег Белозеров сообщил о подготовке к четвертому уровню автоматизации

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. "Российские железные дороги" (РЖД) готовятся к запуску полностью беспилотного поезда на Московском центральном кольце (МЦК), старт может состояться в 2026 году. Об этом сообщил глава "Российских железных дорог" (РЖД) Олег Белозеров в интервью телеканалу "Россия-24".

"Беспилотная "Ласточка", с августа 2024 года она используется, мы нарабатываем опыт третьего уровня автоматизации (с машинистом в кабине для контроля - прим. ТАСС). И сейчас готовимся к четвертому уровню, я думаю, что в следующем году мы на него выйдем", - сказал он.