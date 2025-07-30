Сроки реализации третьего этапа модернизации Восточного полигона будут уточнять

По словам главы "Российских железных дорог" Олега Белозерова, РЖД могут строить только на те деньги, которые зарабатывают, а объем грузоперевозок сейчас "очень серьезно" снизился

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Сроки реализации третьего этапа модернизации Восточного полигона будут уточняться с учетом падения объема грузоперевозок на сети холдинга и соответствующего снижения доходов. Об этом сообщил глава "Российских железных дорог" (РЖД) Олег Белозеров в интервью телеканалу "Россия-24".

"Доходы снизились, мы балансируем вопрос нашей инвестпрограммы, работы "Российских железных дорог", соответственно, сроки будут уточняться, в том числе и по третьему этапу", - сказал он.

По словам Белозерова, РЖД могут строить только на те деньги, которые зарабатывают, а объем грузоперевозок сейчас "очень серьезно" снизился.