Потребность в операторах-наладчиках станков с ЧПУ до 2029 года составит 170 тыс.

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков отметил, что работодатели ищут тех, кто сможет эффективно управлять высокотехнологичными устройствами

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Спрос на операторов-наладчиков станков с числовым программным управлением (ЧПУ) в России в ближайшие пять лет продолжит расти, до 2029 года в профессию потребуется привлечь порядка 170 тысяч специалистов. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

"Оператор станка ЧПУ - одна из самых востребованных профессий сегодня. И как показывают данные кадрового прогноза, в ближайшие пять лет спрос на операторов-наладчиков станков с ЧПУ продолжит расти. На текущий момент в этой профессии почти 700 тысяч человек, до 2029 года потребуется привлечь порядка 170 тысяч специалистов, в том числе в связи с появлением новых рабочих мест и выбытием части сотрудников на пенсию. Работодатели ищут тех, кто сможет эффективно управлять высокотехнологичными устройствами на производствах, и готовы предлагать им комфортные условия труда и конкурентные заработные платы", - привели его слова в пресс-службе Минтруда.

С 30 июля по 1 августа Тула станет площадкой проведения федерального этапа Всероссийского конкурса "Лучший по профессии", там выберут лучшего в стране оператора станка с числовым программным управлением. "В целом многое из того, что нас окружает, сделано с помощью станков с программным управлением - детали для автомобилей, кораблей и самолетов, мебель и корпусы мобильных телефонов и даже медицинские протезы и сувениры. Поэтому специалисты в этой области крайне востребованы, они незаменимы в развитии высокотехнологичных производств и повышения их эффективности", - рассказал председатель экспертной комиссии федерального этапа конкурса "Лучший по профессии" по номинации "Оператор станка ЧПУ" Виктор Петров.

Соревнования в рамках федерального этапа будут идти в течение нескольких дней под пристальным вниманием экспертной комиссии. Практическая часть конкурса пройдет на одном из тульских предприятий на современном оборудовании. Лучшие по итогам федеральных этапов конкурса получат денежные поощрения: за первое место - один млн рублей, второе место - 500 тыс. рублей и третье - 300 тыс. рублей. Церемония награждения победителей 2025 года состоится в декабре в Москве.

Организатором конкурса "Лучший по профессии" является Минтруд России при поддержке федеральных и региональных органов власти, общероссийских объединений профсоюзов и работодателей. Оператор конкурса - ВНИИ труда.