Microsoft возобновил обслуживание подпавшей под санкции ЕС Nayara Energy

Американская корпорация возобновила услуги после того, как компания подала к иск ней иск в Высокий суд Нью-Дели и сообщила о переходе на обслуживание местных операторов

НЬЮ-ДЕЛИ, 30 июля. /ТАСС/. Сервисы американского технологического гиганта Microsoft после двухдневного перерыва возобновили обслуживание крупной индийской нефтеперерабатывающей компании Nayara Energy, находящейся под санкциями ЕС за закупку российской нефти.

"Microsoft стремится оказывать поддержку всем своим клиентам в Индии и по всему миру и восстановил предоставление услуг Nayara Energy. Мы ведем переговоры с Европейским союзом о непрерывности обслуживания этой компании", - цитирует заявление представителя Microsoft газета Business Standard.

Американская корпорация возобновила услуги Nayara Energy после того, как она во вторник подала иск на действия Microsoft в Высокий суд Нью-Дели и сообщила о переходе на обслуживание местных операторов. В направленном в инстанцию иске компания указала, что Microsoft отказался от предоставления услуг из-за "односторонней интерпретации санкций ЕС, что создало опасный прецедент корпоративного вмешательства, а также вызвало опасения по поводу последствий для энергосистемы Индии".

"Шаги Microsoft по ограничению постоянного доступа к важнейшей цифровой инфраструктуре могут привести к потенциальным нарушениям способности Nayara выполнять свои обязательства перед индийскими потребителями и заинтересованными сторонами", - заявили в компании, где обратили внимание на то, что санкции против Nayara Energy были введены только Евросоюзом, а штаб-квартира Microsoft находится в США. Таким образом, прекращение обслуживания Nayara Energy со стороны Microsoft не имело никаких законных оснований ни в соответствии с американским, ни с индийским законодательством.

В состав Nayara Energy входят НПЗ в городе Вадинар, глубоководный порт и розничная сеть АЗС. Мощность первичной переработки нефти на НПЗ составляет 20 млн тонн в год. Розничная сеть АЗС насчитывает более 6 тыс. единиц в разных регионах Индии.

"Роснефти" принадлежит 49,13% в Nayara Energy. В российской компании заявляли, что санкции, объявленные 18 июля ЕС против Nayara Energy, являются незаконными и необоснованными, они угрожают энергобезопасности Индии.