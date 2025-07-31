На ВЭФ пройдут бизнес-диалоги с КНР, Индией, Таиландом, Мьянмой

Регионы ДФО представят свои достижения на выставке "Улица Дальнего Востока"

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Бизнес-диалоги с Китаем, Индией, Таиландом, Мьянмой и АСЕАН пройдут в рамках деловой программы Восточного экономического форума. Об этом сообщается в Telegram-канале вице-премьера, полномочного представителя президента РФ в ДФО, председателя оргкомитета ВЭФ Юрия Трутнева.

"В программу войдут бизнес-диалоги с Китаем, Индией, Таиландом, Мьянмой и АСЕАН. Регионы ДФО представят свои достижения на выставке "Улица Дальнего Востока", - говорится в сообщении.

Также в рамках ВЭФ пройдут Форум креативных индустрий, международный форум "День сокола", молодежный форум "День будущего", международная конференция АТЭС по сотрудничеству в сфере высшего образования и конференция Российского исторического общества.

"В этом нам помогает ВЭФ, ставший площадкой мирового уровня для привлечения инвестиций, обсуждения разносторонних аспектов экономики и социальной сферы с ведущими инвесторами, представителями бизнеса и органов власти. На форуме традиционно мы ждем наших зарубежных партнеров и готовы укреплять с ними сотрудничество", - сказал Трутнев.

Деловая программа

Деловые мероприятия ВЭФ-2025 разделены на шесть тематических блоков: "Дальний Восток - территория для жизни и развития", "Рецепты роста: инвестиции, инновации, интеграция", "Открытость и взаимовыгодное партнерство - основа стабильности", "Технологии: от теории к экономическим эффектам", "Города - для жизни людей" и "Артерии роста: как логистика меняет экономику".

Советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков отметил, что в программу юбилейного форума войдут тематические сессии по самым актуальным направлениям - от развития человеческого капитала и городской среды до вопросов технологического прорыва и международного сотрудничества. "Особое внимание будет уделено созданию условий для комфортной жизни в регионе, а также креативным индустриям как драйверу экономики нового типа. Убежден, форум позволит выработать практические решения для формирования конкретных векторов развития России в соответствии с актуальной геополитической ситуацией и укрепит ее роль в экономике будущего", - сказал он.

Юбилейный Х Восточный экономический форум пройдет в этом году во Владивостоке. Главной темой форума станет "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания".