Гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев рассказал об этом в кулуарах заседания комиссии Госсовета по направлению "Энергетика"

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Дочерняя компания Росатома запустила установку по переработке урана на пилотном проекте в Танзании. Об этом журналистам сообщил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев.

"Росатом запустил пилотный проект по добыче и переработке урана в Танзании", - сообщил глава атомной отрасли России в кулуарах заседания комиссии Госсовета по направлению "Энергетика".

Mantra Tanzania Ltd. (дочерняя компания Uranium One Group, входящей в госкорпорацию "Росатом") ввела в эксплуатацию пилотную установку по переработке урана на проекте Mkuju River на юге Танзании. По словам Лихачева, это значимый шаг в освоении стратегических урановых ресурсов Танзании. "Росатом предлагает свои передовые технологии переработки урана для развития уникального геологического потенциала Танзании. Мы будем рады помочь Танзании сделать важный шаг на пути к интеграции в глобальную атомную энергетику", - подчеркнул Лихачев.

Пилотная установка расположена на месторождении Ньота. На базе установки будут апробированы технологические методы переработки урана и при необходимости разработаны оптимизационные решения. Собранные данные станут основой для проектирования главного перерабатывающего комплекса производственной мощностью до 3 000 тонн урана в год. Его строительство начнется в первом квартале 2026 года, а ввод в эксплуатацию запланирован на 2029 год. Реализация проекта позволит создать на этапах строительства и эксплуатации промышленного предприятия свыше 4 000 новых рабочих мест с горнодобывающем секторе и смежных отраслях Танзании. Ожидается, что проект также внесет вклад в развитие региональной инфраструктуры, включая дорожную сеть региона Намтумбо.

Проект полностью соответствует танзанийским и международным экологическим стандартам. Предлагаемая для проекта система защиты окружающей среды включает мониторинг экосистемы в режиме реального времени, замкнутые системы водоснабжения с рециркуляцией воды, а также программы по сохранению биоразнообразия.