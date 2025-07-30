ФАС рассчитывает на баланс топливного рынка после выхода НПЗ из ремонтов

Замглавы службы Виталий Королев добавил, что после введения правительством запрета на экспорт бензина до конца августа начали корректироваться биржевые цены на топливо

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России видит возможность сбалансировать ситуацию на российском топливном рынке на фоне выхода нефтеперерабатывающих заводов из ремонта. Об этом сообщил журналистам замглавы службы Виталий Королев.

"Ремонты заводов завершаются. И, соответственно, есть возможность сбалансировать потребление и производство нефтепродуктов", - сказал он.

Королев добавил, что после введения правительством РФ запрета на экспорт бензина для производителей до конца августа начали корректироваться биржевые цены на этот вид топлива. "Коррекция нас, естественно, радует. Надеемся, что дальше будет такое наблюдаться", - отметил он.

По словам замглавы ФАС, необходимость продления запрета на экспорт бензина для производителей еще и на сентябрь будет определяться кабмином исходя из цен.

Правительство РФ решило ввести временный запрет до конца августа на экспорт бензина для его производителей. До этого аналогичная мера распространялась только на непроизводителей. В правительстве отмечали, что решение принято для закрепления стабильной ситуации на внутреннем рынке топлива во время сезона высокого спроса и сельскохозяйственных полевых работ.