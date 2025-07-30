В Индии разочарованы пошлинами США в 25%

Тарифы могут быть снижены в будущем, считает генеральный и главный исполнительный директор Федерации индийских экспортных организаций Аджай Сахай

НЬЮ-ДЕЛИ, 30 июля. /ТАСС/. Объявление президентом США Дональдом Трампом пошлин в размере 25% для ввозимых из Индии товаров вызывают разочарование и создают сложную ситуацию. Об этом заявил ТАСС генеральный и главный исполнительный директор Федерации индийских экспортных организаций (FIEO, учреждена Министерством торговли и промышленности Индии) Аджай Сахай.

"Пошлины в 25% для Индии нас немного разочаровывают. На данный момент ситуация сложная. Но я уверен, что через пару дней она прояснится", - сказал Сахай. Он при этом отметил, что из заявления американского президента не ясно, какими будут дополнительные штрафы.

Сахай напомнил, что Индия конструктивно взаимодействует с США по заключению торгового соглашения. "По крайней мере, теперь мы знаем, что все, что нам нужно делать, мы должны делать из расчета [пошлин в] 25%. Я думаю, покупатель и продавец начнут переговоры и посмотрят, в какой степени это может быть использовано", - заявил он.

Пошлины США могут быть снижены

Объявленные Трампом пошлины для Индии будут действовать ограниченное время и могут быть снижены, когда Нью-Дели и Вашингтон достигнут торгового соглашения, переговоры по которому продолжаются, отметил Сахай.

"Это (тарифы в размере 25% - прим. ТАСС) - на ограниченный период. Как только Индия вступит в торговое соглашение [с США], эти ставки могут быть снижены", - сказал он.

Индия и США начали переговоры по полномасштабному торговому соглашению в феврале после визита в Вашингтон премьер-министра южноазиатской республики Нарендры Моди. Две страны стремятся удвоить объем двусторонней торговли до $500 млрд к 2030 году. Ожидается, что документ будет подписан осенью. Индийская делегация несколько раз посещала Вашингтон для проведения переговоров по этому документу. К 1 августа ожидалась промежуточная торговая сделка, однако о ней пока не было объявлено.

Ранее Трамп сообщил, что Соединенные Штаты введут в отношении Индии торговые пошлины в размере 25%, они вступят в силу 1 августа. Он отметил, что, несмотря на дружественные отношения между двумя странами, США "сравнительно мало" торгуют с Индией из-за "слишком высоких пошлин, одних из самых высоких в мире", а также "жестких и скверных неденежных барьеров". Трамп обратил внимание на то, что Индия "всегда закупала большую часть военного оборудования у России", а также является, "наряду с Китаем, крупнейшим покупателем" российских энергоресурсов. В связи с этим, по словам Трампа, Индия с 1 августа будет платить пошлину в размере 25% плюс штраф за вышеперечисленное.

Трамп подписал указ о переносе крайнего срока для заключения торговых соглашений с 9 июля на 1 августа. Вашингтон несколько раз посещала индийская делегация для проведения переговоров по торговой сделке. Однако об ожидаемом промежуточном соглашении пока объявлено не было.