Число иностранных поставщиков платежных услуг в РФ на начало года составило 15

При этом количество поставщиков платежных приложений составило восемь

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Число иностранных поставщиков платежных услуг (ИППУ) в РФ на начало 2025 года составило 15. При этом количество поставщиков платежных приложений (ППП) составило восемь, а количество операторов услуг информационного обмена составило шесть, говорится в материалах Банка России.

31 января 2025 года ЦБ отложил публикацию сведений об иностранных поставщиках платежных услуг еще на год. При этом порядок ведения перечня, предусмотренный указанием Банка России от 6 апреля 2020 года, сохранился.

Ранее, весной в 2022 года на фоне санкций регулятор закрыл перечень участников Системы передачи финансовых сообщений.