Общий объем СНЭ составит 350 МВт

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Министерство энергетики РФ ожидает, что до 1 июля 2026 года на юге страны будут введены системы накопления энергии (СНЭ) общим объемом 350 МВт. Об этом журналистам сообщил замминистра энергетики Петр Конюшенко.

"Решение данной ситуации по югу нам необходимо решить в течение года календарного. В течение года - это до 1 июля 2026 года. Это уже реализация под ключ до 1 июля 2026 года. Система должна быть введена в эксплуатацию", - сказал он.

Речь идет о возведении объектов в Крыму мощностью до 100 МВт и Краснодарском крае с установленной мощностью до 250 МВт. По словам Конюшенко, накопители электрической энергии в больших масштабах в России не применялись. "Мы хотим это решение пока реализовать на базе "Российских сетей", потому что они обладают полностью всеми инструментами по схеме выдачи мощности, то есть планируется размещение накопителей в районе их подстанции", - отметил замминистра.

По мнению Конюшенко, строительство СНЭ является очень быстрым, эффективным и наименее финансово затратным решением в условиях энергодефицита в регионе. Он подчеркнул, что стоимость возведения накопителей гораздо ниже строительства новых объектов генерации.

При этом в Минэнерго не исключают возможность применения СНЭ и в других регионах страны для покрытия энергодефицита. "Мы планируем выпустить нормативную правовую базу, которая позволит в целом и в других регионах Российской Федерации проводить уже конкурсные отборы на возможность установки накопителей с целью решения энергетических вопросов <…> Если это решение экономически эффективно, естественно, мы будем проводить конкурсные процедуры, отборы", - подчеркнул Конюшенко.

В июле "Сообщество потребителей энергии" оценило возведение на юге России систем накопления энергии, общим объемом 350 МВт, в 255-300 млрд рублей до 2040 года.

Ранее в аппарате вице-премьера Александра Новака сообщили ТАСС, что правительство России обсуждает строительство СНЭ на юге страны для покрытия энергодефцита. Возможно возведение объектов в Крыму мощностью до 100 МВт и Краснодарском крае с установленной мощностью до 250 МВт.