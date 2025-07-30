Минэнерго РФ: запрет майнинга в Красноярском крае пока не обсуждается

Как сообщил замглавы ведомства Петр Конюшенко, такой запрет введен в регионах, где есть дефицит электрической энергии

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Министерство энергетики пока не обсуждало ввод запрета на майнинг криптовалюты в Красноярском крае, сообщил журналистам замминистра энергетики Петр Конюшенко.

"По Красноярску нет, (запрос - прим. ТАСС) не поступал. У нас на сегодняшний день уже введен запрет майнинга именно в регионах, где есть дефицит электрической энергии. <…> Это Иркутская область, южная ее часть. Бурятия и Чита (Забайкальский край - прим. ТАСС) в отопительный период. Мы планируем ввести круглогодичный запрет при наступлении факторов, которые будут вызывать необходимость", - уточнил он.

Конюшенко напомнил, что на правительственной комиссии по развитию электроэнергетики рассматривалась возможность ввода запрета на майнинг и в других регионах. "Рассматривались еще Карелия и Пенза, но впоследствии губернаторы отозвали свои предложения, посчитав, что на данный момент это не актуально", - добавил замминистра.

В начале июля в Минэнерго РФ сообщили ТАСС, что правительственная комиссия по развитию электроэнергетики может рассмотреть ввод запрета на майнинг криптовалюты в российских регионах в случае, если получит соответствующие запросы от губернаторов.

Ранее прошла правкомиссия, которая приняла решение не вводить запрет на майнинг в Хакасии и на два месяца отложила обсуждение введения запрета на майнинг в Забайкальском крае и Республике Бурятия.

Замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак говорил ТАСС, что Минэнерго выступает за более точечное изменение нормативной базы, которое позволит избежать ввода запрета на майнинг криптовалюты в некоторых регионах России. Кроме того, министерство уже в этом году ждет принятия изменений в регулирующие нормативные акты по майнингу, которые должны стать альтернативой запрета на подобную деятельность в регионах.

О запрете

Правительство России утвердило перечень из регионов и территорий, где майнинг запрещен с 1 января 2025 года до 15 марта 2031 года. Ограничения введены в Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Чечне, Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях.

Кроме того, 7 апреля правительство распорядилось ввести полный запрет майнинговой деятельности на юге Иркутской области. Майнинг также запрещен на некоторых территориях Бурятии и Забайкальского края в пики энергопотребления. В 2025 году они приходятся на период с 1 января по 15 марта, а в следующие годы - с 15 ноября по 15 марта.