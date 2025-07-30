Предлагается рассмотреть возможность заключения на специальных условиях договора предоставления мощности для энергоблока с реактором БРЕСТ-ОД-300 с учетом его инновационности

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Росатом предлагает комиссии Госсовета обратиться в правительство РФ с двумя рекомендациям, касающимися развития атомной энергетики в России. Об этом заявил первый заместитель генерального директора Росатома по развитию новых продуктов атомной энергетики Александр Локшин в ходе заседания комиссии Госсовета по направлению "Энергетика".

Во-первых, как следует из презентации, сопровождающей его доклад, предлагается рассмотреть возможность заключения на специальных условиях договора предоставления мощности для энергоблока с реактором БРЕСТ-ОД-300 с учетом его инновационности. Во-вторых, предлагается рассмотреть возможность выделения Росатому и Курчатовскому институту дополнительных бюджетных средств, необходимых для создания инновационных атомных станций малой мощности "Шельф-М" и "Елена-АМ".