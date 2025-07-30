Индийские власти "придают первостепенное значение защите и повышению благосостояния фермеров, предпринимателей и малого бизнеса"

НЬЮ-ДЕЛИ, 30 июля. /ТАСС/. Индия придает первостепенное значение защите своих фермеров и бизнеса и предпримет все необходимые шаги для защиты национальных интересов. Об этом заявил индийский Минпромторг после объявления президентом США Дональдом Трампом пошлин в размере 25% для Нью-Дели.

"Правительство предпримет все необходимые шаги для обеспечения своих национальных интересов", - подчеркнули в ведомстве. Индийские власти "придают первостепенное значение защите и повышению благосостояния фермеров, предпринимателей и малого бизнеса", уточнили в Минпромторге.

В министерстве также отметили, что в Нью-Дели приняли к сведению заявление Трампа о 25-процентных пошлинах для Индии и изучают его последствия для двусторонней торговли.

Индия и США, напомнили в ведомстве, в течение последних месяцев вели переговоры о заключении "справедливого, сбалансированного и взаимовыгодного двустороннего торгового соглашения". "Мы по-прежнему привержены этой цели", - подчеркнули в индийском Минпромторге.

Ранее президент США сообщил, что торговые пошлины для Индии в размере 25% вступят в силу 1 августа. Трамп отметил, что, несмотря на дружественные отношения между двумя странами, США "сравнительно мало" торгуют с Индией из-за "слишком высоких пошлин, одних из самых высоких в мире", а также "жестких и скверных неденежных барьеров". Трамп обратил внимание на то, что Индия "всегда закупала большую часть военного оборудования у России", а также является, "наряду с Китаем, крупнейшим покупателем" российских энергоресурсов. В связи с этим, по словам Трампа, Индия с 1 августа будет платить пошлину в размере 25% плюс штраф за вышеперечисленное.

Индия и США начали переговоры по полномасштабному торговому соглашению в феврале после визита в Вашингтон премьер-министра южноазиатской республики Нарендры Моди. Две страны стремятся удвоить объем двусторонней торговли до $500 млрд к 2030 году. Ожидается, что документ будет подписан осенью. Индийская делегация несколько раз ездила в Вашингтон на переговоры по этому документу. К 1 августа ожидалась промежуточная торговая сделка, однако о ней пока не было объявлено.