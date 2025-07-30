Вице-канцлер IIFT профессор Ракеш Мохан Джоши предостерег от уступок требованиям президента США открыть беспошлинный доступ американских сельскохозяйственных и молочных товаров на индийский рынок

НЬЮ-ДЕЛИ, 30 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп использует тактику "выкручивания рук" в отношении Индии, угрожая введением с 1 августа 25-процентных торговых пошлин в отношении южноазиатской республики. Об этом заявил в комментарии агентству ANI вице-канцлер Индийского института внешней торговли (IIFT) профессор Ракеш Мохан Джоши.

"Трамп прибегает к такой тактике с использованием угроз повышения пошлин, чтобы подтолкнуть другие государства, включая Индию, к односторонним торговым сделкам, которые могут создать угрозу их внутренним интересам, - считает Джоши. - Соединенные Штаты заставляют иностранных партнеров обязательно закупать некоторые американские технологии, самолеты и оборонное оборудование, чтобы обеспечить себе доступ на их рынки. Ради этих целей Вашингтон под предлогом создания баланса в торговле применяет угрозы повысить торговые тарифы".

Касаясь продолжающихся переговоров Индии и США о заключении торгового соглашения, ученый предостерег от уступок требованиям Трампа открыть беспошлинный доступ американских сельскохозяйственных и молочных товаров на индийский рынок. "Мы производим молока вдвое больше, чем Америка. Если США будет предоставлен беспошлинный доступ, то это опустошит индийский рынок", - подчеркнул Джоши.

Ранее Трамп сообщил, что Соединенные Штаты введут в отношении Индии торговые пошлины в размере 25%, они вступят в силу 1 августа. Он отметил, что, несмотря на дружественные отношения между двумя странами, США "сравнительно мало" торгуют с Индией из-за "слишком высоких пошлин, одних из самых высоких в мире", а также "жестких и скверных неденежных барьеров". Трамп обратил внимание на то, что Индия "всегда закупала большую часть военного оборудования у России", а также является, "наряду с Китаем, крупнейшим покупателем" российских энергоресурсов. В связи с этим, по словам Трампа, Индия с 1 августа будет платить пошлину в размере 25% плюс штраф за вышеперечисленное.

Трамп подписал указ о переносе крайнего срока для заключения торговых соглашений с 9 июля на 1 августа. Вашингтон несколько раз посещала индийская делегация для проведения переговоров по торговой сделке. Однако об ожидаемом промежуточном соглашении пока объявлено не было.