В энергосистемах Краснодара и Адыгеи зафиксировали максимум энергопотребления

В "Системном операторе" сообщили, что показатель 30 июля был на уровне 6 547 МВт

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. В энергосистемах Краснодарского края и Республики Адыгея 30 июля зафиксирован исторически максимальный уровень потребления электроэнергии в 6 547 МВт. Об этом ТАСС сообщили в "Системном операторе".

"Сегодня при среднесуточной температуре плюс 30,2 градуса Цельсия в энергосистеме Краснодарского края и Республики Адыгея достигнут новый абсолютный исторический максимум потребления мощности в 6 547 МВт, что на 439 МВт превышает исторический максимум, установленный 17 июля 2024 года", - говорится в сообщении.

По данным СО ЕЭС, новые летние максимумы потребления мощности 30 июля также были зафиксированы в энергосистемах Кабардино-Балкарской Республики и Республики Северная Осетия - Алания. Там значение составили 348 МВт (+12 МВт к предыдущему значению) и 311 МВт (+13 МВт) соответственно.

Кроме того, 29 июля новый летний максимум электропотребления был установлен в энергосистеме Республики Крым и города Севастополь. Он достиг 1 687 МВт, на 85 МВт превысив значение июля 2024 года.

"Основными причинами роста потребления мощности в ОЭС Юга и территориальных энергосистемах стало увеличение потребления населением и мелкомоторной нагрузки на фоне пика летнего туристического сезона и установившейся на юге России жаркой погоды", - пояснили в "Системном операторе".