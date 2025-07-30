Цены на плодоовощную продукцию за указанный период в среднем снизились на 4,1%

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Стоимость столовой свеклы в России с 22 по 28 июля снизилась на 10%, картофеля - на 9,7%, сообщается в материалах Росстата.

В целом цены на плодоовощную продукцию за этот период в среднем снизились на 4,1%. В том числе на капусту белокочанную - на 7,4%, морковь - на 6,5%, лук репчатый - на 5,2%, помидоры - на 5%, бананы - на 2% и огурцы - на 1,7%. При этом яблоки подорожали на 0,1%.

Также за этот период снизились цены на яйца куриные - на 1,1%, баранину, сахар-песок, макаронные изделия и рис - на 0,3%, молоко ультрапастеризованное, творог, чай черный - на 0,1%.

В то время как свинина подорожала на 0,9%, колбасы полукопченые, варено-копченые и консервы фруктово-ягодные для детского питания - на 0,5%, обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) - на 0,4%, колбасы вареные и маргарин - на 0,3%, говядина, мясо кур, консервы овощные для детского питания и хлеб - на 0,2%, рыба мороженая, консервы мясные и смеси сухие молочные для детского питания, сметана, сыры твердые, полутвердые и мягкие, вермишель и соль поваренная - на 0,1%.