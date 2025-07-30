С начала июля потребительские цены выросли на 0,71%

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Дефляция в России за период с 22 по 28 июля 2025 года составила 0,05%, следует из данных Росстата. Неделей ранее - с 15 по 21 июля 2025 года - дефляция равнялась также 0,05%.

С начала июля потребительские цены в РФ выросли на 0,71%, с начала года - на 4,51%. В годовом выражении инфляция в РФ, по данным на 28 июля 2025 года (согласно расчетам с использованием среднесуточных данных за текущий и прошлый год на аналогичные даты), составила 9,03%.

Продовольственные товары

По данным статистики, за отчетный период выросли цены на свинину (+0,9%), полукопченые, варено-копченые колбасы и фруктово-ягодные консервы для детского питания (+0,5%), обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) (+0,4%), вареные колбасы и маргарин (+0,3%), говядину, мясо кур, овощные консервы для детского питания и хлеб (+0,2%), мороженую рыбу, мясные консервы и сухие смеси молочные для детского питания, сметану, твердые, полутвердые и мягкие сыры, вермишель и поваренную соль (+0,1%).

Цены на плодоовощную продукцию в среднем снизились на 4,1%, в том числе на столовую свеклу (-10%), картофель (-9,7%), белокочанную капусту (-7,4%), морковь (-6,5%), репчатый лук (-5,2%), помидоры (-5%), бананы (-2%) и огурцы (-1,7%). Цены на яблоки выросли (+0,1%).

Цены снизились на куриные яйца (-1,1%), баранину, сахар-песок, макаронные изделия и рис (-0,3%), ультрапастеризованное молоко, творог, черный чай (-0,1%)

Непродовольственные товары

Среди наблюдаемых медикаментов выросли цены на левомеколь (+0,6%), нимесулид (+0,3%), лизобакт, метамизол натрия (отечественный анальгин) и пенталгин (+0,2%), валидол и ренгалин (+0,1%). Снизились цены на корвалол (-0,5%), активированный уголь и трекрезан (-0,1%).

Из отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости выросли цены на зубные пасты и щетки (+0,5%), спички, стиральные порошки и сухие корма для домашних животных (+0,3%), туалетное мыло (+0,2%), пеленки для новорожденных и хозяйственное мыло (+0,1%). Снизились цены на туалетную бумагу (-0,1%).

Из остальных непродовольственных товаров выросли цены на шампуни (+0,4%), мужские носки и древесностружечные, ориентированно-стружечные плиты (+0,3%), кроссовки для взрослых (+0,2%), женские колготки, сигареты с фильтром и смартфоны (+0,1%). Снизились цены на телевизоры (-1,1%), электропылесосы (-0,6%), детские джинсы (-0,4%), новые легковые автомобили иностранных марок (-0,3%) и обрезные доски (-0,1%).

Цены на автомобильный бензин выросли на 0,3%, дизельное топливо подорожало на 0,1%.

Услуги

Выросла плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов на 0,7%, увеличились тарифы на проезд в городском автобусе на 0,1%.

Выросла средняя стоимость проживания в хостелах (+0,3%). Снизилась средняя стоимость путевок в дома отдыха, пансионаты (-0,6%) и санатории (-0,2%), а также проживания в гостиницах категории три - пять звезд (-0,4%), гостницах категории одна звезда или в мотелях (-0,3%), гостиницах категории две звезды (-0,1%).

Из остальных видов услуг выросли цены на женские стрижки и восстановление зуба пломбой (+0,3%), ремонт телевизоров (+0,2), мойку легкового автомобиля и мужские стрижки (+0,1%).