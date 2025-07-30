По итогам периода в хозяйствах всех категорий производство скота и птицы на убой выросло на 0,4%

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Производство продукции сельского хозяйства в первом полугодии 2025 года выросло на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из доклада Росстата о социально-экономическом положении России.

Также сообщается, что на 1 июля 2025 года, по расчетам, зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы) в сельскохозяйственных организациях обмолочены на площади 0,6 млн гектаров, что на 73,9% меньше по сравнению с соответствующей датой 2024 года. Зерна намолочено 2,1 млн тонн (в первоначально оприходованном весе), что на 80,2% меньше, чем на соответствующую дату 2024 года, в том числе пшеницы - 0,8 млн тонн.

На конец июня 2025 года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех сельхозпроизводителей, по расчетам, составляло 16,9 млн голов, что на 4,1% меньше по сравнению с соответствующей датой предыдущего года, из него коров - 7,3 млн. Поголовье свиней на эту же дату составило 29,2 млн, овец и коз - 20,7 млн голов.

Также по итогам первого полугодия 2025 года в хозяйствах всех категорий, по расчетам, производство скота и птицы на убой (в живом весе) выросло на 0,4%, до 7,8 млн тонн, молока - на 0,3%, до 16,9 млн тонн, яиц - на 4,6%, до 23,8 млрд шт.